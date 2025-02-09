Реал – Атлетико 1:1

Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35 (П)

8 февраля, субботняя программа 23-го тура испанского чемпионата сезона-2024/2025 завершилась громкой вывеской. Реал на "Бернабеу" принимал извечного соперника Атлетико, сообщает 24 канал.

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Атлетико выиграл первый тайм

Дерби Реала с Атлетико отличается от обычной игры в испанской Ла Лиге. Матч в котором нет явного фаворита, а игроки готовы "умереть на поле" ради победы в "Эль Мадриленьо".

Оба коллектива активно начали матч, играя на встречных атаках. Однако фортуна повернулась первой в сторону "матрасников". В штрафной Реала произошел инцидент с участием Орельена Тчуамени и игрока Атлетико.

После долгого просмотра VAR главный арбитр матча Сесар Сото Градо назначил пенальти в ворота Реала. Хулиан Альварес уверенно исполнил 11-метровый удар, открыв счет в матче.

Гол Альвареса в ворота Реала: смотрите видео

Реал и Атлетико снова не выявили победителя

Реал вышел на второй тайм показать, кто настоящие "Короли Мадрида". "Сливочные" с самого начала начали давить на ворота Атлетико, пытаясь забить быстрый гол.

Старания игроков "Королевского клуба" оказались не напрасными. Через 5 минут после начала второй половины игры "сливочные" смогли сравнять счет. Килиан Мбаппе удачно сыграл после отскока от защитника Атлетико.

Гол Мбаппе в ворота Атлетико: смотрите видео

В следующей атаке "бланкос" имели возможность отличиться во второй раз за короткое время. Однако после удара Винисиуса Жуниора "матрасников" спасла перекладина. Реал настроен побеждать на "Бернабеу".

Обе команды не устраивала ничья, учитывая многолетнее соперничество. Реал и Атлетико создавали опасные моменты, но мяч не хотел залетать в ворота ни одного коллектива.

За минуту до конца основного времени Федерико Вальверде попытался пробить Яна Облака дальним ударом, но мяч прошел мимо стойки, голкипер Атлетико смог выдохнуть и ввести мяч в игру.

В итоге матч завершился вничью со счетом 1:1. Команды второй раз в сезоне не смогли выявить победителя в адском мадридском дерби. Реал сохранил лидерство в испанской Ла Лиге.