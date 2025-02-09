Реал – Атлетіко 1:1

Голи: Мбаппе, 50 – Альварес, 35 (П)

8 лютого, суботня програма 23-го туру іспанського чемпіонату сезону-2024/2025 завершилась гучною вивіскою. Реал на "Бернабеу" приймав одвічного суперника Атлетіко, повідомляє 24 канал.

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Атлетіко виграв перший тайм

Дербі Реала з Атлетіко відрізняється від звичайної гри в іспанський Ла Лізі. Матч у котрому немає явного фаворита, а гравці готові "померти на полі" заради перемоги у "Ель Мадриленьо".

Обидва колективи активно розпочали матч, граючи на зустрічних атаках. Проте фортуна повернулась першою у бік "матрацників". У штрафному Реала відбувся інцидент за участі Орельєна Тчуамені та гравця Атлетіко.

Після довгого перегляду VAR головний арбітр матчу Сесар Сото Градо призначив пенальті у ворота Реала. Хуліан Альварес впевнено виконав 11-метровий удар, відкривши рахунок у матчі.

Гол Альвареса у ворота Реала: дивіться відео

Реал та Атлетіко знову не виявили переможця

Реал вийшов на другий тайм показати, хто справжні "Королі Мадрида". "Вершкові" з самого початку почали тиснути на ворота Атлетіко, намагаючись забити швидкий гол.

Старання гравців "Королівського клубу" виявились не марними. За 5 хвилин після початку другої половини гри "вершкові" змогли зрівняти рахунок. Кіліан Мбаппе вдало зіграв після відскоку від захисника Атлетіко.

Гол Мбаппе у ворота Атлетіко: дивіться відео

У наступній атаці "бланкос" мали нагоду відзначитись вдруге за короткий час. Проте після удару Вінісіуса Жуніора "матрацників" врятувала поперечка. Реал налаштований перемагати на "Бернабеу".

Обидві команди не влаштовувала нічия з огляду на багаторічне суперництво. Реал та Атлетіко створювали небезпечні моменти, але м'яч не хотів залітати у ворота жодного колективу.

За хвилину до кінця основного часу Федеріко Вальверде спробував пробити Яна Облака дальнім ударом, але м'яч пройшов повз стійку, голкіпер Атлетіко зміг видихнути та ввести м'яч у гру.

У підсумку матч завершився внічию з рахунком 1:1. Команди вдруге у сезоні не змогли виявити переможця у пекельному мадридському дербі. Реал зберіг лідерство в іспанській Ла Лізі.