Попереду на "Королівський клуб" очікує важливий матч у боротьбі за чемпіонство у іспанській Ла Лізі проти Атлетіко. А також двоматчеве протистояння із Манчестер Сіті у 1/16 фіналу оновленої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.

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Що вигадав Анчелотті?

Карло Анчелотті розробив декілька планів на матчі проти Атлетіко та Манчестер Сіті, які мають допомогти Реалу здобути позитивний результат, повідомляє 24 канал із посиланням на Relevo.

За наявною інформацією, італійський спеціаліст знайшов, як компенсувати втрату Антоні Рюдігера в обороні. Німецький захисник пропустить близько трьох тижнів та точно пропустить "Ель-Мадриленьо", а також перший матч проти МанСіті.

Анчелотті планує залучити у центрі оборони Рауля Асенсіо та Орельєна Тчуамені. Третім запасним захисником буде Давід Алаба, який нещодавно відновився від довготривалої травми.

Коли матч? Реал зіграє проти Атлетіко на "Бернабеу" – 8 лютого, о 22:00 за київським часом. А перший матч "Королівського клубу" з Манчестер Сіті заплановано на 11 лютого – гра відбудеться в Англії.

Давід Алаба добре проявив себе після відновлення від травми хрестоподібних зв'язок, у той ігровий час, який йому надав Карло Анчелотті. Проте італійський фахівець вважає, що він не готовий зіграти проти форвардів топового рівня.

Також, якщо австрійський захисник знову отримає травму, то його замінить Ферлан Менді. Французький фулбек давно втратив місце на лівому фланзі оборони, але може зіграти в центрі.