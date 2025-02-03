"Королівський клуб" зацікавився 15-річним вінгером Лестера. У сферу інтересів мадридців потрапив англієць Джеремі Монга, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.net.
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Монга привернув увагу грандів
Реал серйозно налаштований на підписання Джеремі Монги, адже "вершковим" потрібно готувати нове покоління завчасно, щоб залишатись на високому рівні в еліті світового футболу.
"Королівський клуб" хоча і має чимало чудових виконавців, але їм також потрібна ротація. Тому англієць може добре вписатись у структуру команди, а згодом стати зіркою мадридського колективу.
Також на Джеремі Монга претендують інші імениті клуби. Челсі та Манчестер Сіті вже відправили Лестеру запит на трансфері 15-річного півзахисника "лисиць".
Що відомо про Монгу
- Джеремі Монга виступає за юнацьку команду Лестера U-18.
- У поточному сезоні Монга зіграв у 15 матчах, де відзначився чотирма голами та двома асистами.
- Вінгер Лестера також викликався у збірну Англії U-16, але зіграв лише у товариських матчах, оформивши 1 гол у 6 матчах.