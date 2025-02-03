"Королевский клуб" заинтересовался 15-летним вингером Лестера. В сферу интересов мадридцев попал англичанин Джереми Монга, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichjaes.net.
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Монга привлек внимание грандов
Реал серьезно настроен на подписание Джереми Монги, ведь "сливочным" нужно готовить новое поколение заблаговременно, чтобы оставаться на высоком уровне в элите мирового футбола.
"Королевский клуб" хотя и имеет немало замечательных исполнителей, но им также нужна ротация. Поэтому англичанин может хорошо вписаться в структуру команды, а затем стать звездой мадридского коллектива.
Также на Джереми Монга претендуют другие именитые клубы. Челси и Манчестер Сити уже отправили Лестеру запрос на трансфере 15-летнего полузащитника "лис".
Что известно о Монге
- Джереми Монга выступает за юношескую команду Лестера U-18.
- В текущем сезоне Монга сыграл в 15 матчах, где отметился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Вингер Лестера также вызывался в сборную Англии U-16, но сыграл только в товарищеских матчах, оформив 1 гол в 6 матчах.