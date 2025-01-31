Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола с иронией прокомментировал предстоящие матчи против "Королевского клуба". Манчестер Сити будет играть против Реала четвертый год подряд, сообщает 24 канал со ссылкой на AS.

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Гвардиола об игре с Реалом

Пеп Гвардиола как никто хорошо знает, как играть против мадридского Реала. Даже после того, как тренер "горожан" покинул Барселону, он продолжает часто пересекаться с "галактикос".

Испанский специалист кратко высказался о предстоящем противостоянии с "Королевским клубом". Наставник Манчестер Сити выразил надежду, что его подопечные смогут хорошо подготовиться к игре со "сливочными".

Ну это уже похоже на дерби. Четыре года подряд играть против Реала? Будем надеяться, что мы сможем лучше подготовиться к первому матчу и к игре через неделю в Мадриде,

– сказал Гвардиола.

Отметим, что первый матч между Манчестер Сити и Реалом состоится на "Этихаде" во вторник 11 февраля. Ответная игра состоится на "Бернабеу" через неделю 18 февраля.

К слову. В сезоне 2023/2024 Реал и Манчестер Сити сыграли вничью по итогам основного времени двух матчей 1/4 Лиги чемпионов. В серии пенальти Андрей Лунин стал героем "галактикос" и отразил два удара, что помогло "сливочным" пройти дальше, а затем выиграть трофей.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2024/2025 состоится 31 мая в Германии. Стадион Баварии Мюнхен "Альянц Арена" будет принимать заключительный матч главного европейского турнира.