Напрямую в 1/8 финала попали восемь клубов, занявших места в топ-8 по итогам основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025. А это следующие коллективы: Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, мадридское Атлетико, Байер, Лилль и Астон Вилла, сообщает 24 Канал.

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Все участники 1/16 финала ЛЧ

Довольно неожиданно видеть Лилль и Астон Виллу уже в рамках 1/8 финала, когда туда не попали мадридский Реал, Бавария или Манчестер Сити.

А в стадии 1/16 финала отобрались 16 команд, которые поделились на сеяные (с 9-го по 16-е места) и несеяные (с 17-й по 24-ю позиции). Среди них несколько соперников донецкого Шахтера, который вылетел из ЛЧ – ПСВ, Бавария, Аталанта, Брест и дортмундская Боруссия.

Сеяные: Аталанта, Боруссия Дортмунд, Бавария, Реал, Милан, ПСВ, ПСЖ и Бенфика.

Аталанта, Боруссия Дортмунд, Бавария, Реал, Милан, ПСВ, ПСЖ и Бенфика. Несеяные: Монако, Брест, Фейенорд, Ювентус, Селтик, Манчестер Сити, Спортинг и Брюгге.

Сеяные команды проведут ответные матчи на домашних стадионах.

По итогам жеребьевки, в 1/16 финала могут сойтись клубы из одной страны. Также между собой могут сыграть коллективы, которые ранее пересекались в основном раунде сезона ЛЧ-2024/2025.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги чемпионов

Брест – ПСЖ

Спортинг – Боруссия Дортмунд

Селтик – Бавария

Фейеноорд – Милан

Ювентус – ПСВ

Манчестер Сити – Реал

Брюгге – Аталанта

Монако – Бенфика

К слову, матчи 1/16 финала ЛЧ состоятся 11-12 и 18-19 февраля 2025 года. Восемь клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в следующий этап.