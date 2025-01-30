В среду, 29 января, одновременно состоялись 18 матчей 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. За 24 путевки в плей-офф боролись 36 команд, пишет 24 Канал.

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Кто стал участником плей-офф Лиги чемпионов

По итогам этапа Лиги восемь первых команд из турнирной таблицы автоматически вышли в 1/8 финала. Команды, занявшие с 9-го по 24-е место, сыграют стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Неудачники турнира, которые завершили выступление ниже 24-го места, вылетели из Лиги чемпионов.

Перед последним туром лишь Ливерпуль и Барселона гарантировали себе участие в 1/8 финала. Другие участники 1/8 финала и стыковых матчей стали известны по завершении матчей.

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/25

Ливерпуль (Англия)

Барселона (Испания)

Арсенал (Англия)

Интер (Италия)

Атлетико (Испания)

Байер (Германия)

Лилль (Франция)

Астон Вилла (Англия)

Участники стыковых матчей

Аталанта (Италия)

Боруссия Д (Германия)

Реал (Испания)

Бавария (Германия)

Милан (Италия)

ПСВ (Нидерланды)

ПСЖ (Франция)

Бенфика (Португалия)

Монако (Франция)

Брест (Франция)

Фейенорд (Нидерланды)

Ювентус (Италия)

Селтик (Шотландия)

Манчестер Сити (Англия)

Спортинг (Португалия)

Брюгге (Бельгия)

Вылетели из Лиги чемпионов: Динамо З (Хорватия), Штутгарт (Германия), Шахтер (Украина), Болонья (Италия), Црвена Звезда (Сербия), Штурм (Австрия), Спарта (Чехия), Лейпциг (Германия), Жирона (Испания), Зальцбург (Австрия), Слован (Словакия), Янг Бойз (Швейцария).

Итоговая турнирная таблица

Когда будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка стыковых матчей состоится 31 января. 16 команды разыграют 8 путевок в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые поединки запланированы на 11/12 февраля, а ответные матчи состоятся через неделю – 18/19 февраля.