Впереди "Королевский клуб" ожидает важный матч в борьбе за чемпионство в испанской Ла Лиге против Атлетико. А также двухматчевое противостояние с Манчестер Сити в 1/16 финала обновленной Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Читайте также Реал нацелился на 15-летнего игрока юношеской сборной Англии U-16

Что придумал Анчелотти?

Карло Анчелотти разработал несколько планов на матчи против Атлетико и Манчестер Сити, которые должны помочь Реалу получить положительный результат, сообщает 24 канал со ссылкой на Relevo.

По имеющейся информации, итальянский специалист нашел, как компенсировать потерю Антони Рюдигера в обороне. Немецкий защитник пропустит около трех недель и точно пропустит "Эль-Мадриленьо", а также первый матч против МанСити.

Анчелотти планирует привлечь в центре обороны Рауля Асенсио и Орельена Тчуамени. Третьим запасным защитником будет Давид Алаба, который недавно восстановился от длительной травмы.

Когда матч? Реал сыграет против Атлетико на "Бернабеу" – 8 февраля, в 22:00 по киевскому времени. А первый матч "Королевского клуба" с Манчестер Сити запланирован на 11 февраля – игра состоится в Англии.

Давид Алаба хорошо проявил себя после восстановления от травмы крестообразных связок, в то игровое время, которое ему предоставил Карло Анчелотти. Однако итальянский специалист считает, что он не готов сыграть против форвардов топового уровня.

Также, если австрийский защитник снова получит травму, то его заменит Ферлан Менди. Французский фулбек давно потерял место на левом фланге обороны, но может сыграть в центре.