Учора, 8 лютого, Реал вдома приймав Атлетіко в межах 23-го туру Ла Ліги сезону-2024/2025. Матч між "вершковими" та "матрацниками" на "Бернабеу" втретє поспіль завершився нічиєю з магічним рахунком 1:1.
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Що сталось у дербі Мадрида
Окрім забитих м'ячів, мадридське дербі запам'яталось скандальним інцидентом за участі зірки Реала Джуда Беллінгема. Англієць дозволив собі різкі висловлювання у бік арбітра.
Після боротьби півзахисника "вершкових" з гравцем Атлетіко на 12-й хвилині матчу м'яч покинув межі поля. Лайнсмен призначив аут на користь "матрацників", що обурило зіркового англійця.
Пішов н***й, чувак! Пішов ти!,
– прокричав Беллінгем.
Реакція Беллінгема на рішення арбітра:
Цікаво, що головний рефері оминув скандальний момент за участі Джуда та лайнсмена. Беллінгему пощастило, що він не отримав покарання за свою емоційну поведінку.
У поточній кампанії Джуд Беллінгем провів 31 матч за "Королівський клуб" в офіційних турнірах. На рахунку зіркового англійця 10 голів та 10 результативних передач.