У суботньому матчі 8 лютого Реал на "Бернабеу" приймав вічного суперника Атлетіко. Лукас Васкес не зміг дограти поєдинок та був замінений за десять хвилин до завершення мадридського дербі.

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Деталі пошкодження Васкеса

Сьогодні, 9 лютого, лікарі мадридського клубу діагностували травму у Лукаса Васкеса. Капітан "вершкових" зазнав пошкодження м'яза підколінного сухожилля лівої ноги, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт Реала.

Іспанського фулбека та ветерана "Королівського клубу" було виключено із заявки на наступний матч у Лізі чемпіонів. Мадридці мають зіграти проти Манчестер Сіті у вівторок – 11 лютого.

До слова. Лукас Васкес став п'ятим захисником Реала, який отримав травму у сезоні-2024/2025. Також у лазареті "вершкових" перебувають такі гравці, як Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давід Алаба та Антоні Рюдігер.

Лукас Васкес у поточному сезоні провів за Реал 30 матчів в офіційних турнірах. Іспанець має у своєму активі два забитих м'ячі та п'ять результативних передач.