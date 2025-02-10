Майбутнє Луніна у "Королівському клубі" вирішено. "Вершкові" не планують продавати українського воротаря, але є одна умова, за якої Андрій все-таки покине команду, повідомляє 24 канал із посиланням на DefensaCentral.

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Через що Лунін може піти з Реала

Флорентіно Перес висловився щодо українського голкіпера Андрія Луніна. Мадридці не мають намірів продавати 25-річного воротаря.

У "Королівському клубі" високо цінують українця та його майстерність. У Реалі вважають українського захисника воріт надійним дублером бельгійця Тібо Куртуа.

Проте мадридці все-таки можуть продати Андрія в інший клуб. Але за умови, якщо Лунін особисто попросить виставити на трансфер. Також потенційний покупець має заплатити суму за підписання голкіпера, яка влаштує Реал.

До слова. Андрій Лунін на початку сезону 2024/2025 пролонгував контракт з Реалом. Нова угода українського голкіпера з "Королівським клубом" розрахована до літа 2030 року.

Наразі до голкіпера "вершкових" проявляють інтерес декілька клубів з Саудівської Аравії, які планують придбати українця влітку цього року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Луніна складає 20 мільйонів євро.

У поточній кампанії Андрій Лунін зіграв 8 матчів за Реал в офіційних турнірах. На рахунку українця 12 пропущених голів, 3 кліншити, а також одна результативна передача.