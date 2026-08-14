Лиссабонцы после разгрома со счетом 6:1 в первом матче спокойно довели противостояние до конца и вышли в следующий раунд. Украинский полузащитник вышел на поле с первых минут, но запомнился далеко не самым ярким выступлением, сообщает 24 Канал.

Трубин снова не получил шанса

"Бенфика" сыграла вничью с "Хартсом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы – 1:1. Португальский клуб еще в первом поединке фактически снял все вопросы относительно победителя противостояния.

Несмотря на комфортное преимущество, главный тренер "орлов" вновь не выпустил Анатолия Трубина. Украинский голкипер, который в прошлом сезоне был основным вратарем команды, остался на скамейке запасных.

Для Трубина это уже третий подряд матч "Бенфики", в котором он не выходит на поле. Ранее он также наблюдал за матчами против "Академика" из Визеу (2:2) и "Хартс" со скамейки запасных. Ворота лиссабонцев во всех трех встречах защищал Самуэл Соареш.

Ранее появлялась информация, что украинский голкипер хочет немедленно покинуть "Бенфику". Среди претендентов на Трубина называли "Ювентус".

Судаков получил одну из самых низких оценок

Георгий Судаков вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты. Однако результативными действиями украинец не отличился, а его выступление получило невысокую оценку от статистического портала Flashscore – 6,7 балла.

Это одна из самых низких оценок среди футболистов "Бенфики" в этом матче. Украинский полузащитник не смог существенно повлиять на игру команды в атаке.

Счет открыл "Хартс" – на 77-й минуте отличился Магнуссон. Уже через минуту "Бенфика" ответила голом Лукебакио и избежала поражения – 1:1.

По итогам двух матчей "Бенфика" проходит дальше. В следующем раунде квалификации Лиги Европы команда Судакова и Трубина сыграет против датского "Орхуса". Первый матч состоится 20 августа в Лиссабоне, а ответный – 27 августа.