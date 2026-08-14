Лиссабонцы после разгрома со счетом 6:1 в первом матче спокойно довели противостояние до конца и вышли в следующий раунд. Украинский полузащитник вышел на поле с первых минут, но запомнился далеко не самым ярким выступлением, сообщает 24 Канал.
Трубин снова не получил шанса
"Бенфика" сыграла вничью с "Хартсом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы – 1:1. Португальский клуб еще в первом поединке фактически снял все вопросы относительно победителя противостояния.
Несмотря на комфортное преимущество, главный тренер "орлов" вновь не выпустил Анатолия Трубина. Украинский голкипер, который в прошлом сезоне был основным вратарем команды, остался на скамейке запасных.
Для Трубина это уже третий подряд матч "Бенфики", в котором он не выходит на поле. Ранее он также наблюдал за матчами против "Академика" из Визеу (2:2) и "Хартс" со скамейки запасных. Ворота лиссабонцев во всех трех встречах защищал Самуэл Соареш.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ранее появлялась информация, что украинский голкипер хочет немедленно покинуть "Бенфику". Среди претендентов на Трубина называли "Ювентус".
Судаков получил одну из самых низких оценок
Георгий Судаков вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты. Однако результативными действиями украинец не отличился, а его выступление получило невысокую оценку от статистического портала Flashscore – 6,7 балла.
Это одна из самых низких оценок среди футболистов "Бенфики" в этом матче. Украинский полузащитник не смог существенно повлиять на игру команды в атаке.
Счет открыл "Хартс" – на 77-й минуте отличился Магнуссон. Уже через минуту "Бенфика" ответила голом Лукебакио и избежала поражения – 1:1.
По итогам двух матчей "Бенфика" проходит дальше. В следующем раунде квалификации Лиги Европы команда Судакова и Трубина сыграет против датского "Орхуса". Первый матч состоится 20 августа в Лиссабоне, а ответный – 27 августа.