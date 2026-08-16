"Ему пора уходить": португальский журналист раскрыл горькую правду о Трубине

Анатолий Трубин неожиданно лишился места в основном составе Бенфики. Португальский журналист Мариу Фигурейду объяснил, почему это произошло.

Украинский вратарь в последнее время уступает в конкуренции воспитаннику клуба Самуэлю Соарешу. По информации YouTube-канала NOW Canal, смена команды может помочь Анатолию вернуть уверенность и раскрыть свой потенциал.

Трубин по-прежнему лучше конкурента

Мариу Фигурейду считает, что, несмотря на решение главного тренера Марку Силвы, именно Трубин остается более сильным вратарем. Португальский журналист объясняет это прежде всего значительно большим опытом украинца.

По его словам, Трубин уже неоднократно выступал на высоком уровне и проходил серьезные испытания, тогда как Соареш только получает свой шанс в основной команде.

В то же время ситуация вокруг украинца остается непростой. Часть болельщиков Бенфики критикует голкипера за нестабильные выступления, когда эффектные сейвы сменяются ошибками.

Кажется, он так и не убедил болельщиков в том, что является большим вратарем,

– отметил Фигурейду.

Давление на украинского вратаря

Журналист убежден, что в нынешних обстоятельствах уход Трубина может стать лучшим решением для обеих сторон. Постоянное давление со стороны болельщиков и потеря доверия тренерского штаба могут негативно сказываться на психологическом состоянии футболиста.

В таких условиях Анатолию лучше перейти в другую команду. Если к игроку начинают относиться враждебно, все сильно усложняется. Психологически это сказывается на игроке, отдача уже не та, и эта неприязнь болельщиков к игроку может только усиливаться,

– добавил журналист.

Фигурейду также подчеркнул, что украинец может проявить себя гораздо лучше в другом чемпионате, где не будет столь сильного давления. Среди дополнительных факторов он назвал и психологическую нагрузку, связанную с войной в Украине.

По словам журналиста, новый вызов может помочь Трубину вновь прогрессировать. При этом у вратаря еще два года по контракту с Бенфикой, а среди потенциальных претендентов на него называют туринский Ювентус.

Трубин выступает за лиссабонский клуб с 2023 года.