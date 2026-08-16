Український воротар останнім часом програє конкуренцію вихованцю клубу Самуелу Соарешу. За інформацією ютуб-каналу NOW Canal, зміна команди може допомогти Анатолію повернути впевненість та розкрити свій потенціал.

Трубін досі кращий за конкурента

Маріу Фігурейду вважає, що попри рішення головного тренера Марку Сілви, саме Трубін залишається сильнішим воротарем. Португальський журналіст пояснює це насамперед значно більшим досвідом українця.

За його словами, Трубін уже неодноразово виступав на високому рівні та проходив серйозні випробування, тоді як Соареш лише отримує свій шанс у першій команді.

Водночас ситуація навколо українця залишається непростою. Частина вболівальників Бенфіки критикує голкіпера за нестабільні виступи, коли ефектні сейви можуть змінюватися помилками.

Здається, він так і не переконав уболівальників у тому, що є великим воротарем,

– зазначив Фігурейду.

Тиск на українського голкіпера

Журналіст переконаний, що за нинішніх обставин відхід Трубіна може стати найкращим рішенням для обох сторін. Постійний тиск з боку фанатів та втрата довіри тренерського штабу можуть негативно впливати на психологічний стан футболіста.

За подібних обставин Анатолію краще піти в іншу команду. Якщо до гравця починають ставитися вороже, все сильно ускладнюється. Психологічно це впливає на гравця, віддача стає вже не тією, і ця неприязнь фанатів до гравця може тільки зростати,

– додав журналіст.

Фігурейду також наголосив, що українець може проявити себе значно краще в іншому чемпіонаті, де не буде настільки сильного тиску. Серед додаткових факторів він назвав і психологічне навантаження, пов'язане з війною в Україні.

За словами журналіста, новий виклик може допомогти Трубіну знову прогресувати. При цьому воротар ще має два роки за контрактом із Бенфікою, а серед потенційних претендентів на нього називають туринський Ювентус.

Трубін виступає за лісабонський клуб із 2023 року.