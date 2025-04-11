Голкипер Манчестер Юнайтед пропустил странный гол в матче Лиги Европы: видео фейла

В четверг, 10 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Лиги Европы-2024/2025. В одном из них французский Олимпик Лион дома принимал английский Манчестер Юнайтед.

Матч между "ткачами" и "красными дьяволами" завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Фейлом отметился камерунский голкипер манкунианцев Андре Онана, пишет 24 канал.

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Дикий фейл Онаны

Счет голам в еврокубковом матче открыл Олимпик Лион благодаря усилиям Тьяго Альмады. Аргентинский полузащитник на 25-й минуте игры выполнил подачу со штрафного и попал в ворота Манчестер Юнайтед.

Андре Онана не реагировал на мяч и в последний момент не смог отбить спортивный снаряд, который летел прямо в голкипера. Таким образом счет стал 1:0 в пользу французского клуба.

Видео фейла Андре Онани:

В текущем сезоне Андре Онана сыграл в 41 матче за Манчестер Юнайтед в официальных турнирах. Камерунский голкипер пропустил 56 голов и совершил 10 клиншитов.