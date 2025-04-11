В Лиге Европы 2024-2025 состоялись первые матчи 1/4 финала. Все четыре матча состоялись в один день, тогда как игра между Буде-Глимтом и Лацио была вынесена на более раннее время, сообщает 24 Канал.

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Мирный день в ЛЕ

Именно в этом матче и состоялась главная сенсация соответствующей стадии. Норвежцы были явными аутсайдерами, тогда как Лацио стал победителем основного раунда. Тем не менее хозяевам удалось сенсационно победить благодаря дублю Салтнеса после перерыва.

Еще три встречи состоялись в 22:00 по киевскому времени. Интересно, что все они завершились вничью, хотя и расклад сил в каждой игре был почти равный. Манчестер Юнайтед разве что мог реально вырвать победу на поле Лиона.

Альмада в середине первого тайма вывел команду Паулу Фонсеки вперед, но паритет перед перерывом восстановил Йоро. Для француза это первый мяч в составе манкунианцев.

Перед занавесом игры гостям удалось выйти вперед благодаря Зиркзее. Казалось, что голландец вырвал победу для Юнайтед, но Лион успел спастись. Точный удар Шерки со стандарта на пятой компенсированной минуте спас для "ткачей" ничью.

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Другой английский клуб Тоттенхэм также не смог одержать победу. Сценарий матча был похож на бой между Лионом и МЮ. Экитике вывел Айнтрахт вперед уже на 6 минуте, но довольно быстро Порро сравнял счет. Атлетику же не удалось дожать Рейнджерс на его поле.

Шотландцы львиную долю матча играли в меньшинстве после удаления Проппера. Под занавес матча испанцы получили право на пенальти, но кипер отразил удар Беренгера. Ответные матчи пройдут 17 апреля.

Виси результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы: