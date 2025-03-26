По информации итальянского издания Corriere dello Sport, римский клуб предложил 67-летнему наставнику 3-летний контракт. Джан Пьеро Гасперини взял время, чтобы хорошо согласовать все "за" и "против" этого предложения "волков", информирует 24 Канал.

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Новый тренер для Довбыка

Ранее уже бывший футболист Ювентуса и сборной Италии Анджело Ди Ливио называл кандидатуру Гасперини, как хороший вариант для Ромы и лично развития Артема Довбыка.

Сейчас итальянский специалист продолжает свою работу во главе Аталанты. За спиной Гасперини уже 430 матчей во главе "бергамасков". Его нынешняя команда борется за медали текущего сезона Серии А. Аталанта после 29 туров замыкает тройку лидеров, набрав 58 баллов. Отставание до лидера сезона Интера составляет 6 очков, а до второго Наполи лишь 3 пункта.

Рома же идет седьмой, имея в своем активе 49 набранных баллов.

Что известно о тренерской деятельности Гасперини