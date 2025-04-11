В Лізі Європи 2024-2025 відбулись перші матчі 1/4 фіналу. Всі чотири матчі відбулись в один день, тоді як гра між Буде-Глімтом та Лаціо була винесена на більш ранній час, повідомляє 24 Канал.

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Мирний день в ЛЄ

Саме в цьому матчі і відбулась головна сенсація відповідної стадії. Норвежці були явними аутсайдерами, тоді як Лаціо став переможцем основного раунду. Тим не менше господарям вдалось сенсаційно перемогти завдяки дублю Салтнеса після перерви.

Ще три зустрічі відбулись о 22:00 за київським часом. Цікаво, що всі вони завершились внічию, хоча і розклад сил в кожній грі був майже рівний. Лише Манчестер Юнайтед реально був близьким до перемоги на полі Ліона.

Альмада в середині першого тайму вивів команду Паулу Фонсеки вперед, але паритет перед перервою відновив Йоро. Для француза це перший м'яч у складі манкуніанців.

Перед завісою гри гостям вдалось вийти вперед завдяки Зіркзее. Здавалось, що нідерландець вирвав перемогу для Юнайтед, але Ліон встиг врятуватися. Точний удар Шеркі зі стандарту на п'ятій компенсованій хвилині врятував для "ткачів" нічию.

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Інший англійський клуб Тоттенхем також не зміг здобути перемогу. Сценарій матчу був схожий на бій між Ліоном та МЮ. Екітіке вивів Айнтрахт вперед вже на 6 хвилині, але доволі швидко Порро зрівняв рахунок. Атлетіку ж не вдалось дотиснути Рейнджерс на його полі.

Шотландці левову частку матчу грали в меншості після вилучення Проппера. Під завісу матчу іспанці отримали право на пенальті, але кіпер відбив удар Беренгера. Матчі-відповіді пройдуть 17 квітня.

Вісі результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи: