У середу, в день, який він назвав "Днем визволення", Дональд Трамп оголосив про запровадження низки тарифів щодо країн по всьому світу. Білий дім аргументував це тим, що Трамп хоче зменшити розрив між вартістю товарів, які країна купує в інших країнах, і вартістю тих, які вона їм продає.

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Через Трампа можуть постраждати футбольні клуби

Футбольні клуби Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Арсенал повністю або мажоритарно належать американським бізнесменам або компаніям, пише 24 канал з посиланням на Sport Bible.

Зазначається, що 500 найбагатших людей у світі зазнали "найбільших дводенних втрат за всю історію" через оголошення Трампа про тарифи. Мільярдери втратили загальну суму в 485 мільярдів доларів з моменту відкриття фондових ринків у четвер.

У звіті додається, що поза спортом засновник Meta Марк Цукерберг втратив 17,9 мільярда доларів – більше, ніж будь-хто інший у їхньому списку.

Нагадаємо, що останні заяви Дональда Трампа піддаються масовій критиці з боку суспільства.