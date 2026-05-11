После ухода Реброва УАФ, вероятно, сделает ставку на нового иностранного специалиста, но без заоблачных затрат. Похоже, федерация решила не только изменить тренерский курс, но и серьезно пересмотреть бюджет на наставника национальной команды, передает 24 Канал.

Какую зарплату будет получать Мальдера?

По информации блогера Игоря Бурбаса, Андреа Мальдера будет зарабатывать менее полумиллиона евро в год. Это существенно меньше, чем имел Сергей Ребров, чей контракт оценивали примерно в 1 миллион 250 тысяч евро ежегодно.

Что касается уровня зарплаты, то она будет значительно ниже, чем мы привыкли видеть в последние годы у тренеров сборной Украины. Из тех цифр, которые мне называли, это меньше чем пол миллиона евро в год именно для Мальдеры. Если грубо считать, то это примерно 30-35 тысяч в месяц – это уже я допридумываю, но меньше чем пол миллиона поделить на 12... Но в общем выходим на рыночные условия. В принципе, дожились: какие выступления команды – такие и зарплаты,

– сказал Бурбас в эфире своего ютуб-канала.

Таким образом новый тренер сборной станет одним из самых дешевых топ-назначений УАФ за последние годы, что может свидетельствовать как о прагматичном подходе федерации, так и о желании самого итальянца получить шанс проявить себя на международном уровне.

Что известно о приглашении Мальдеры?