Значительно ниже, чем у Реброва: СМИ узнали зарплату нового тренера сборной Украины

Итальянец Андреа Мальдера, который должен возглавить сборную Украины, согласился на значительно более скромные финансовые условия, чем Сергей Ребров. По данным инсайдеров, его оклад будет почти втрое меньше предшественника.

После ухода Реброва УАФ, вероятно, сделает ставку на нового иностранного специалиста, но без заоблачных затрат. Похоже, федерация решила не только изменить тренерский курс, но и серьезно пересмотреть бюджет на наставника национальной команды, передает 24 Канал.

Какую зарплату будет получать Мальдера?

По информации блогера Игоря Бурбаса, Андреа Мальдера будет зарабатывать менее полумиллиона евро в год. Это существенно меньше, чем имел Сергей Ребров, чей контракт оценивали примерно в 1 миллион 250 тысяч евро ежегодно.

Что касается уровня зарплаты, то она будет значительно ниже, чем мы привыкли видеть в последние годы у тренеров сборной Украины. Из тех цифр, которые мне называли, это меньше чем пол миллиона евро в год именно для Мальдеры. Если грубо считать, то это примерно 30-35 тысяч в месяц – это уже я допридумываю, но меньше чем пол миллиона поделить на 12... Но в общем выходим на рыночные условия. В принципе, дожились: какие выступления команды – такие и зарплаты,

– сказал Бурбас в эфире своего ютуб-канала.

Таким образом новый тренер сборной станет одним из самых дешевых топ-назначений УАФ за последние годы, что может свидетельствовать как о прагматичном подходе федерации, так и о желании самого итальянца получить шанс проявить себя на международном уровне.

