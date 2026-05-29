Мальдера в интервью "Взбірній" рассказал, как выбирает капитана. Также он объяснил, какую роль играют лидеры в команде.

Кто будет капитаном сборной Украины?

По словам наставника, окончательное решение относительно будущего лидера команды он хочет принимать только после разговора с игроками.

У меня есть определенные идеи, но мне кажется правильным обсудить эти аспекты внутренне – непосредственно в раздевалке. Я знаю многих ребят, это важный аспект, бесспорно, но не самый главный,

– отметил Мальдера.

Тренер подчеркнул, что не считает выбор капитана главным фактором успеха сборной.

Нельзя думать, что если ты выбрал правильного капитана, то решил все проблемы. Капитан – это лишь элемент. Это важная часть раздевалки. Но мы все: штаб, физио, администраторы, врачи – должны поднять планку,

– сказал специалист.

Мальдера также отметил важность амбиций и ответственности каждого в команде.

Мы не должны бояться мечтать, не должны бояться иметь амбиции. Если каждый из нас добавит 10% в мотивации, характере и ответственности – это уже будет замечательным результатом,

– заявил наставник.

Отдельно тренер обратил внимание на значение атмосферы внутри коллектива, отметив, что тактика не может быть основой успеха без правильной командной ментальности.

Тактика – это наша работа, моя и штаба, но она идет после всего остального. Без того, что я озвучил, тактика – это как паста без соли: она не имеет никакого вкуса,

– подытожил Мальдера.

