Мальдера в интервью "Взбірній" рассказал, как выбирает капитана. Также он объяснил, какую роль играют лидеры в команде.
Кто будет капитаном сборной Украины?
По словам наставника, окончательное решение относительно будущего лидера команды он хочет принимать только после разговора с игроками.
У меня есть определенные идеи, но мне кажется правильным обсудить эти аспекты внутренне – непосредственно в раздевалке. Я знаю многих ребят, это важный аспект, бесспорно, но не самый главный,
– отметил Мальдера.
Тренер подчеркнул, что не считает выбор капитана главным фактором успеха сборной.
Нельзя думать, что если ты выбрал правильного капитана, то решил все проблемы. Капитан – это лишь элемент. Это важная часть раздевалки. Но мы все: штаб, физио, администраторы, врачи – должны поднять планку,
– сказал специалист.
Мальдера также отметил важность амбиций и ответственности каждого в команде.
Мы не должны бояться мечтать, не должны бояться иметь амбиции. Если каждый из нас добавит 10% в мотивации, характере и ответственности – это уже будет замечательным результатом,
– заявил наставник.
Отдельно тренер обратил внимание на значение атмосферы внутри коллектива, отметив, что тактика не может быть основой успеха без правильной командной ментальности.
Тактика – это наша работа, моя и штаба, но она идет после всего остального. Без того, что я озвучил, тактика – это как паста без соли: она не имеет никакого вкуса,
– подытожил Мальдера.
Какие последние новости есть в сборной Украины?
Сборную Украины по футболу впервые в истории возглавил иностранный специалист – итальянец Андреа Мальдера. Он сменил Сергея Реброва, который покинул пост из-за невыхода команды на ЧМ-2026.
Перед июньскими товарищескими матчами состав претерпел изменения: травмированных Дмитрия Ризныка и Алексея Гуцуляка заменил вызванный Даниил Игнатенко.
Сейчас "сине-желтые" готовятся к двум спаррингам: 31 мая во Вроцлаве против Польши и 7 июня в Оденсе против Дании.