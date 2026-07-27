Назначение Пирло тренером сборной Италии официально сорвано из-за России

Бывший футболист сборной Италии и тренер Андреа Пирло впервые прокомментировал критику, возникшую из-за его сотрудничества с российским букмекером. Эта тема получила огласку на фоне сообщений о возможном назначении Пирло на должность главного тренера национальной сборной.

Пирло не возглавит сборную Италии. По информации Sky Sport, переговоры по его назначению были поставлены на паузу, а запланированные на 27 июля встречи между представителями тренера и Федерацией футбола Италии были отменены.

Комментарий Пирло

По словам Пирло, в последние дни он с сожалением наблюдал за общественной дискуссией вокруг своего имени и возможного назначения в сборную Италии. Соответствующее заявление специалист опубликовал в социальных сетях.

Он отметил, что долгое время воздерживался от комментариев из уважения к Федерации футбола Италии и всем участникам процесса, однако решил объяснить свою позицию.

Пирло подчеркнул, что на протяжении всей карьеры всегда действовал в соответствии с законодательством стран, где работал, и выполнял условия заключенных контрактов. Он пояснил, что сотрудничество с букмекером возникло во время его работы в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер.

Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которых я никогда не выражал и которые мне не свойственны,

– заявил Пирло.

Тренер также выразил сожаление по поводу того, что вопрос назначения наставника сборной превратился в публичное противостояние, в котором, по его словам, ему начали приписывать намерения, которых он не имеет.

Отдельно Пирло поблагодарил технического директора Федерации футбола Италии Паоло Мальдини и Леонардо за доверие и поддержку, отметив, что высоко ценит их компетентность и преданность итальянскому футболу.

Последствия для Мальдини

Однако, по информации La Gazzetta dello Sport , Мальдини рассматривает возможность покинуть пост технического директора Федерации, если Пирло не будет назначен главным тренером сборной. По данным издания, именно Мальдини определил Пирло приоритетным кандидатом после отказа Пепа Гвардиолы возглавить национальную команду и не рассматривал кандидатуры Роберто Манчини и Антонио Конте.

Сообщается, что ситуация вокруг контракта Пирло с российским букмекером стала неожиданностью для руководства Федерации. В то же время, юридическая команда тренера уже работает над необходимыми документами, а сам специалист стремится завершить работу в клубе из ОАЭ и возглавить сборную Италии.

Перед заседанием Федерального совета, запланированным на 28 июля, где должны были официально утвердить нового главного тренера сборной Италии, остается открытым вопрос, согласятся ли Мальдини и Леонардо рассмотреть другую кандидатуру вместо Пирло.

В то же время, по информации источника, возвращение Манчини и Конте в список основных претендентов пока выглядит маловероятным.