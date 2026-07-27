Пірло не очолить збірну Італії. За інформацією Sky Sport, переговори щодо його призначення поставлено на паузу, а заплановані на 27 липня зустрічі між представниками тренера та Федерацією футболу Італії були скасовані.

Коментар Пірло

За словами Пірло, останніми днями він із жалем спостерігав за суспільною дискусією навколо свого імені та можливого призначення до збірної Італії. Відповідну заяву фахівець опублікував у соціальних мережах.

Він зазначив, що тривалий час утримувався від коментарів із поваги до Федерації футболу Італії та всіх учасників процесу, однак вирішив пояснити свою позицію.

Пірло наголосив, що протягом усієї кар'єри завжди діяв відповідно до законодавства країн, де працював, і виконував умови укладених контрактів. Він пояснив, що співпраця з букмекером виникла під час його роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах і має виключно комерційний та спортивний характер.

Надавати цій співпраці політичного значення означає приписувати мені переконання, яких я ніколи не висловлював і які мені не властиві,

– заявив Пірло.

Тренер також висловив жаль через те, що питання призначення наставника збірної перетворилося на публічне протистояння, у якому, за його словами, йому почали приписувати наміри, яких він не має.

Окремо Пірло подякував технічному директору Федерації футболу Італії Паоло Мальдіні та Леонардо за довіру й підтримку, наголосивши, що високо цінує їхню компетентність і відданість італійському футболу.

Наслідки для Мальдіні

Однак, за інформацією La Gazzetta dello Sport, Мальдіні розглядає можливість залишити посаду технічного директора Федерації, якщо Пірло не буде призначений головним тренером збірної. За даними видання, саме Мальдіні визначив Пірло пріоритетним кандидатом після відмови Пепа Гвардіоли очолити національну команду та не розглядав кандидатури Роберто Манчіні й Антоніо Конте.

Повідомляється, що ситуація навколо контракту Пірло з російським букмекером стала несподіванкою для керівництва Федерації. Водночас юридична команда тренера вже працює над необхідними документами, а сам фахівець прагне завершити роботу в клубі з ОАЕ та очолити збірну Італії.

Перед засіданням Федеральної ради, запланованим на 28 липня, де мали офіційно затвердити нового головного тренера збірної Італії, залишається відкритим питання, чи погодяться Мальдіні та Леонардо розглянути іншу кандидатуру замість Пірло.

Водночас, за інформацією джерела, повернення Манчіні та Конте до переліку основних претендентів наразі виглядає малоймовірним.