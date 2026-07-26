Угода між Італійською федерацією футболу та колишнім півзахисником Мілана та Ювентуса була близькою до завершення. Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Чому Пірло не став тренером збірної Італії

Однак керівництво федерації вирішило призупинити процес, щоб оцінити можливі репутаційні ризики, пов'язані зі співпрацею Пірло з російським брендом.

Наразі Пірло, який очолює клуб Юнайтед із Дубая, є амбасадором російської букмекерської контори. За даними італійських ЗМІ, питання полягає не лише у рекламі подібного бізнесу, а й у тому, що він походить із Росії. На цьому тлі особливу увагу привернула нещодавня поїздка тренера до Москви для участі в рекламному заході бренду.

Ситуація викликала широкий резонанс в Італії. Віце-президентка Європейського парламенту Піна Пічерно заявила, що Пірло "неодноразово надавав свій авторитет для спроб нормалізації режиму Путіна", назвавши можливе призначення "серйозною помилкою". Лідер партії Azione Карло Календа також виступив проти кандидатури тренера, наголосивши, що "ті, хто після 2022 року просував інтереси Росії, не повинні обіймати національні посади".

Як зазначає La Gazzetta dello Sport, навіть у разі призначення Пірло доведеться розірвати контракт, оскільки законодавство Італії забороняє рекламувати букмекерські компанії.

Нагадаємо, збірна Італії не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року. Після цієї невдачі головний тренер Дженнаро Гаттузо залишив свою посаду.