Пірло виконує роль амбасадора цього букмекера, рекламує його у своїх соціальних мережах та нещодавно відвідав тематичний захід у Москві. Про це повідомляє Football Italia.

Скандал з Пірло та реакція Шевченка

Представники Codacons наголошують, що такі дії прямо порушують статтю 9 італійського "Декрету про гідність", який суворо забороняє будь-яке спонсорство, рекламу чи просування азартних ігор із грошовими виграшами.

Організація вже готує звернення до Управління з питань комунікацій для початку розслідування. Якщо Федерація футболу Італії все ж затвердить Пірло на посаді, вони негайно подадуть позов до Адміністративного суду Лаціо для скасування цього рішення.

На тлі цього скандалу президент УАФ Андрій Шевченко в інтерв'ю Sport Mediaset засудив італійських ексзірок (зокрема Андреа Пірло, Франческо Тотті та Марко Матерацці), які відвідували Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Я безпосередньо поговорив із багатьма з них і чітко висловив свою незгоду та позицію України. Я засуджую те, що вони зробили. Вони розуміли, що роблять, але все одно ухвалили таке рішення. Я висловив своє розчарування, і вони це знають. Їм доведеться з цим жити, це їхній вибір. Поки що наші стосунки на паузі. Мені було боляче,

– заявив Шевченко.

Раніше повідомлялося, що угода між Італійською федерацією футболу та Пірло була майже завершена, однак переговори призупинилися через його співпрацю з російським букмекером. Коментуючи ситуацію, Пірло заявив, що всі зауваження щодо його поїздок до Росії та співпраці з місцевими букмекерськими компаніями є "політично вмотивованими".