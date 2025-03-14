Свитолина проиграла "нейтральной" теннисистке и вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале она уступила россиянке под "нейтральным" флагом Мирре Андреевой.

Мирра Андреева – Элина Свитолина 2:0 (7:5, 6:3)

В четверг, 13 марта, состоялись матчи четвертьфинала на турнире в Индиан-Уэллсе. В одном из них Элина Свитолина противостояла 17-летней россиянке Мирре Андреевой, пишет 24 канал.

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Досадное поражение украинки

В первом сете ключевую роль сыграл 11 гейм, где "нейтральная" спортсменка смогла сделать брейк и защитить гейм на своей подаче. Таким образом, победа была за Андреевой.

Во втором раунде украинская теннисистка проиграла гейм на своей подаче, когда счет был 1:1. Впоследствии в шестом гейме она смогла его сравнять, однако в следующем позволила россиянке сделать брейк. Второй сет также закончился поражением для украинки.

Матч длился почти полтора часа.

Справка. Элина Свитолина и Мирра Андреева впервые в карьере встретились на корте.

Отметим, что украинка вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе впервые за четыре года.