Свитолина проиграла "нейтральной" теннисистке и вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе
- Элина Свитолина проиграла Мирре Андреевой 2:0 (7:5, 6:3) в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
- Матч длился почти полтора часа, и это была первая встреча Свитолиной и Андреевой на корте.
- Свитолина впервые за четыре года вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале она уступила россиянке под "нейтральным" флагом Мирре Андреевой.
Мирра Андреева – Элина Свитолина 2:0 (7:5, 6:3)
В четверг, 13 марта, состоялись матчи четвертьфинала на турнире в Индиан-Уэллсе. В одном из них Элина Свитолина противостояла 17-летней россиянке Мирре Андреевой, пишет 24 канал.
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Досадное поражение украинки
В первом сете ключевую роль сыграл 11 гейм, где "нейтральная" спортсменка смогла сделать брейк и защитить гейм на своей подаче. Таким образом, победа была за Андреевой.
Во втором раунде украинская теннисистка проиграла гейм на своей подаче, когда счет был 1:1. Впоследствии в шестом гейме она смогла его сравнять, однако в следующем позволила россиянке сделать брейк. Второй сет также закончился поражением для украинки.
Матч длился почти полтора часа.
Справка. Элина Свитолина и Мирра Андреева впервые в карьере встретились на корте.
Отметим, что украинка вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе впервые за четыре года.