Мірра Андрєєва – Еліна Світоліна 2:0 (7:5, 6:3)

У четвер, 13 березня, відбулися матчі чвертьфіналу на турнірі в Індіан-Веллсі. В одному з них Еліна Світоліна протистояла 17-річній росіянці Міррі Андрєєвій, пише 24 канал.

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Прикра поразка українки

У першому сеті ключову роль зіграв 11 гейм, де "нейтральна" спортсменка змогла зробити брейк і захистити гейм на своїй подачі. Таким чином, перемога була за Андрєєвою.

У другому раунді українська тенісистка програла гейм на своїй подачі, коли рахунок був 1:1. Згодом у шостому геймі вона змогла його зрівняти, однак у наступному дозволила росіянці зробити брейк. Другий сет також закінчився поразкою для українки.

Матч тривав майже півтори години.

Довідка. Еліна Світоліна та Мірра Андрєєва вперше у кар'єрі зустрілися на корті.

Відзначимо, що українка вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Веллсі вперше за чотири роки.