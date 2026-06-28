Известного украинского боксёра мобилизовали в ВСУ

В ряды защитников вступил чемпион Украины по боксу Андрей Боришполец. Сам спортсмен сообщил, что уже проходит боевую подготовку перед отправкой в подразделение.

Обстоятельства мобилизации Боришпольца неизвестны, хотя его пост намекает на то, что боксер не собирался идти добровольцем. Лишь в начале июня он в последний раз выходил на профессиональный ринг, пишет "24 Канал".

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Что известно о мобилизации Андрея Боришпольца?

Мастер спорта по боксу опубликовал в сторис своего Instagram видео с боевой подготовки.

"Шёл, упал, очнулся на полигоне", — подписал сторис боксёр.

Никаких других подробностей о своей мобилизации он не сообщил. При этом известно, что брат Андрея проходил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил. В 2024 году Боришполец выходил на один из своих боев в футболке с названием этого подразделения.

Какие достижения у Андрея Боришполеца?

На профессиональном ринге Боришполец провел уже 16 боев, одержал в них 12 побед, в том числе 5 нокаутом.

Последний поединок состоялся 6 июня, когда в Италии украинец досрочно техническим нокаутом в 10-м раунде победил местного боксёра Стефано Рамундо и стал чемпионом IBO Intercontinental.