Как сообщает издание The Ring, WBC повысила статус Кабаела, который ранее был лишь временным чемпионом. Этот пояс немецкий боксер завоевал в прошлом году, победив китайца Чжана Чжилея.

Смотрите также "Я не заканчиваю карьеру: впереди ещё как минимум один большой бой", — Усик

Почему Кабаел стал новым чемпионом WBC?

Полноценный титул WBC стал вакантным после того, как Усик решил освободить свои пояса. В мае украинский боксер победил звезду кикбоксинга Рико Верховена. После этого триумфа организация WBC обязала Усика и Кабаела провести очный поединок, дав промоутерам время на переговоры до 30 июня. Однако из-за решения украинца освободить титулы немец получил статус чемпиона без боя.

Свой последний поединок Кабаел провел 10 января 2026 года в немецком Обергаузене. Тогда он уверенно защитил свой статус, победив поляка Дамиана Книбу техническим нокаутом уже в третьем раунде.

О чём сообщил Усик?

Украинский боксер объявил, что отказывается от всех своих чемпионских поясов, делая их вакантными. Он пояснил, что хочет дать шанс другим бойцам и претендентам, которые сейчас ждут своего шанса, побороться за титулы и провести чемпионские поединки.

Спортсмен подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру, это осознанное решение, направленное на открытие новых перспектив в дивизионе. Также он отметил, что впереди его ждет "Last Dance" – последний большой бой на профессиональном ринге.

Какова реакция Кабаела на решение Усика?

Сразу после победы Усика в Египте Кабаел поднялся на ринг и лично вызвал чемпиона на поединок.

Немецкий боксер при этом выразил лишь уважение к выдающейся карьере украинца.