Об этом спортсмен заявил в своём обращении, подчеркнув, что не планирует завершать карьеру и намерен провести ещё один крупный бой.

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Сегодня хороший день, чтобы сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса… освободить их, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, могли боксировать. Я оставляю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня есть "последний танец"… Читайте дальше. Слава Богу за всё! Слава Украине!

– сказал Усик.