Як повідомляє видання The Ring, WBC підвищила статус Кабаєла, який раніше був лише тимчасовим чемпіоном. Цей пояс німецький боксер здобув минулого року, перемігши китайця Чжана Чжілея.

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Чому Кабаєл став новим чемпіоном WBC?

Повноцінний титул WBC став вакантним після того, як Усик вирішив звільнити свої пояси. У травні український боксер переміг зірку кікбоксингу Ріко Верховена. Після цього тріумфу організація WBC зобов'язала Усика та Кабаєла провести очний поєдинок, давши промоутерам час для переговорів до 30 червня. Однак через рішення українця звільнити титули німець отримав статус чемпіона без бою.

Свій останній поєдинок Кабаєл провів 10 січня 2026 року в німецькому Обергаузені. Тоді він упевнено захистив свій статус, перемігши поляка Даміана Книбу технічним нокаутом уже у третьому раунді.

Про що повідомив Усик?

Український боксер оголосив, що відмовляється від усіх своїх чемпіонських поясів, роблячи їх вакантними. Він пояснив, що хоче дати шанс іншим бійцям і претендентам, які зараз очікують своєї можливості, поборотися за титули та провести чемпіонські поєдинки.

Спортсмен підкреслив, що не завершує професійну кар'єру, це свідоме рішення, спрямоване на відкриття нових перспектив у дивізіоні. Також він зазначив, що попереду його чекає "Last Dance" – останній великий бій на професійному рингу.

Яка реакція у Кабаєла на рішення Усика?

Одразу після перемоги Усика в Єгипті Кабаєл піднявся на ринг і особисто викликав чемпіона на поєдинок.

Німецький боксер при цьому висловив лише повагу до видатної кар'єри українця.