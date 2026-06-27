Таке рішення викликало запитання, чи не завершує українець свою професійну кар'єру. Свою позицію він прокоментував для 24 Каналу.

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Чи завершує Усик кар'єру?

За словами спортсмена, наразі конкретного суперника не визначено, однак команда розглядає кілька варіантів.

Ні. Я поки що не завершую кар'єру. Попереду, як мінімум, ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти. Для мене важливо, щоб це був великий виклик, велика подія і гідні умови, які відповідають тому шляху, який ми пройшли. Коли рішення буде прийняте, я обов'язково про нього скажу,

– зазначив Усик.

Боксер також пояснив своє рішення тим, що вже досяг головних цілей у спорті та не прагне накопичувати титули заради самих поясів.

Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс,

– сказав він.

Також Усик підкреслив, що для нього важливо залишатися вірним принципам і представляти Україну на найвищому рівні.

Я щиро вдячний усім, хто був поруч зі мною на цьому шляху. Для мене завжди було важливо не лише перемагати, а й гідно представляти Україну у світі,

– додав спортсмен.

Яке рішення зробив Усик?

Він вирішив звільнити свої чемпіонські титули, відкривши шлях іншим претендентам до боротьби за вакантні пояси. Замість обов'язкового захисту титулу WBC у бою проти Агіта Кабаєла, українець дав можливість колегам по дивізіону позмагатися за ці нагороди.

Водночас боксер запевнив, що не завершує виступи на професійному рингу. Попереду на вболівальників чекає його "Last Dance" – фінальний поєдинок у кар'єрі.

Нагадаємо, що перед цим рішенням спортсмен захистив свої пояси, здолавши у травні зірку кікбоксингу Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.