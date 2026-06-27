Майбутнє Олександра Усика поки залишається не відомим до кінця. Трохи інформації щодо планів боксера дав директор його команди Сергій Лапін, пише ESPN.

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Про що повідомив Лапін?

Іспанське видання повідомило, що за словами очільника команди Усика, боксер планує завершити власну спортивну кар’єру у США. Українець також не зовсім відмовився від усіх наявних титулів.

Лапін зазначив, що Усик збереже свій титул журналу Ring Magazine, який у боксерських колах часто вважають лінійним чемпіонством для визнаних об’єднаних чемпіонів, що очолюють окрему вагову категорію.

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На рішення українця одразу відреагував Агіт Кабаєл, який тепер стане повноправним чемпіоном за версією WBC. Він не вдавався до трештоку у сторону недавно ще потенційного суперника.

А от президент організації WBC Маурісіо Сулейман дещо критичніше поставився до дій Олександра. Він зазначив, що ексчемпіон не повідомив йому про свою відмову від поясів.

Зазначимо, що рішення залишити у себе титул The Ring є доволі логічним. Річ у тім, що звання лінійного чемпіона передається тому боксеру, який перемагає чемпіона з цим неформальним статусом, а кількість офіційних поясів на кону ролі не грає. Коли ж лінійний чемпіон завершує кар’єру непереможеним, то звання присвоюється володарю поясу The Ring.

Свого часу лінійним чемпіоном був Володимир Кличко, який у 2015 році програв Тайсону Ф’юрі, а британець у 2023 році поступився Олександру Усику.