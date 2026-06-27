Такое решение вызвало вопрос, не заканчивает ли украинский боксер свою профессиональную карьеру. Свою позицию он изложил в интервью 24 Каналу.

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Завершает ли Усик карьеру?

По словам спортсмена, пока конкретный соперник не определен, однако команда рассматривает несколько вариантов.

Нет. Я пока не заканчиваю карьеру. Впереди как минимум ещё один большой бой. С кем именно, сейчас говорить рано. Мы рассматриваем различные варианты. Для меня важно, чтобы это был большой вызов, большое событие и достойные условия, соответствующие тому пути, который мы прошли. Когда решение будет принято, я обязательно о нём скажу,

– отметил Усик.

Боксер также объяснил своё решение тем, что уже достиг главных целей в спорте и не стремится накапливать титулы ради самих поясов.

Я уже доказал на ринге всё, что хотел доказать. Каждый чемпионский пояс был для меня большой честью. Сегодня меня интересуют только большие бои, крупные события и достойные вызовы. Именно поэтому я сознательно освободил пояса, чтобы супертяжелый дивизион жил и развивался, а другие боксеры получили свой шанс,

– сказал боксёр.

Также Усик подчеркнул, что для него важно оставаться верным принципам и представлять Украину на самом высоком уровне.

Я искренне благодарен всем, кто был рядом со мной на этом пути. Для меня всегда было важно не только побеждать, но и достойно представлять Украину в мире,

– добавил спортсмен.

Какое решение принял Усик?

Он решил освободить свои чемпионские титулы, открыв путь другим претендентам к борьбе за вакантные пояса. Вместо обязательной защиты титула WBC в бою против Агита Кабаела украинец дал возможность коллегам по дивизиону побороться за эти награды.

В то же время боксер заверил, что не заканчивает выступления на профессиональном ринге. Впереди болельщиков ждет его Last Dance – финальный поединок в карьере.

Напомним, что перед этим решением спортсмен защитил свои пояса, победив в мае звезду кикбоксинга Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.