Игрок, потерявший сознание в матче Кубка Украины против Динамо, рассказал о своем состоянии

Во вторник, 21 апреля, состоялся полуфинальный матч Кубка Украины между Буковиной и Динамо. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:0 и прошел в следующий этап.

Однако во время игры произошел неприятный инцидент: один из игроков Буковины, Артур Бусько, внезапно упал на поле. Телеграм-канал "ТаТоТаке" опубликовал видео с 28-летним футболистом, в котором он поделился своим состоянием после этого случая.

Какое состояние у Артура Бусько?

Бусько обратился к своим сторонникам со словами благодарности за поддержку. Относительно своего здоровья, спортсмен сообщил, что прошел ряд медицинских обследований, которые показали, что с состоянием его здоровья все в порядке.

Хотел бы всех поблагодарить за поддержку. Мне очень приятно. Что на счет моего здоровья – сейчас прошел много обследований, все обследования показали, слава Богу, что со мной все в порядке. Надеюсь, вы меня скоро увидите на футбольном поле,

– сказал Бусько.

Футболист уже прошел все доступные медицинские обследования в Черновцах. Для полной оценки состояния здоровья и окончательного подтверждения результатов ему еще предстоит дополнительное исследование в киевском Институте сердца.

После этого обследования станет возможным точнее определить его возвращение к тренировкам и участию в официальных матчах.

Что известно о Буковине?

Черновицкий футбольный клуб впервые за 32 года официально получил повышение в Украинскую Премьер-лигу. Команда гарантировала себе место в элитном дивизионе украинского футбола досрочно – за шесть туров до завершения сезона Первой лиги. В последний раз Буковина выступала в высшем дивизионе в сезоне 1993/1994, когда турнир назывался Высшей лигой.

Досрочное повышение стало возможным после того, как Левый Берег, занимавший третье место, сыграл вничью с Нивой. Это гарантирует, что Буковина не опустится ниже второго места, что автоматически обеспечивает выход в Премьер-лигу.