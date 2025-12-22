На одном из пабликов в инстаграме была опубликована новость о задержании работниками ТЦК Андрея Дедяева. Футболист в комментариях очень оперативно дал однозначный ответ на сообщение, сообщает 24 Канал со ссылкой на gool_ua.

Что сказал Дедяев о своей мобилизации?

Защитник сумской Виктории опроверг свое задержание работниками ТЦК.

Большое спасибо, но новость не является действительной, могу опровергнуть на 100%,

– написал Дедяев.

Комментарий Дедяева по мобилизации / Скриншот из инстаграма gool_ua

Что известно о мобилизации Дедяева?

Напомним, что 21 декабря появилась информация о мобилизации Андрея Дедяева. Футболист сумской Виктории как раз находился в отпуске в Каменском, где поддерживал форму играя в мини-футбол.

Вроде бы в Каменском 31-летний игрок был задержан и доставлен в территориальный центр комплектования.

Отметим, что Андрей Дедяев является основным игроком команды Первой лиги Виктория Сумы. По данным Transfermarkt, в сезоне 2025 – 2026 левый защитник сыграл 19 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с Викторией рассчитан до 2026 года.

