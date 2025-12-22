Игрок команды Первой лиги отреагировал на информацию о задержании ТЦК
Накануне в сети появилось сообщение о мобилизации в ряды ВСУ футболиста сумской Виктории Андрея Дедяева. 31-летний защитник прокомментировал информацию.
На одном из пабликов в инстаграме была опубликована новость о задержании работниками ТЦК Андрея Дедяева. Футболист в комментариях очень оперативно дал однозначный ответ на сообщение, сообщает 24 Канал со ссылкой на gool_ua.
Что сказал Дедяев о своей мобилизации?
Защитник сумской Виктории опроверг свое задержание работниками ТЦК.
Большое спасибо, но новость не является действительной, могу опровергнуть на 100%,
– написал Дедяев.
Комментарий Дедяева по мобилизации / Скриншот из инстаграма gool_ua
Что известно о мобилизации Дедяева?
Напомним, что 21 декабря появилась информация о мобилизации Андрея Дедяева. Футболист сумской Виктории как раз находился в отпуске в Каменском, где поддерживал форму играя в мини-футбол.
Вроде бы в Каменском 31-летний игрок был задержан и доставлен в территориальный центр комплектования.
Отметим, что Андрей Дедяев является основным игроком команды Первой лиги Виктория Сумы. По данным Transfermarkt, в сезоне 2025 – 2026 левый защитник сыграл 19 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с Викторией рассчитан до 2026 года.
Кого из футболистов мобилизовали?
- Известно о мобилизации нескольких футболистов, которые еще не завершили игровую карьеру. В частности в начале сентября при попытке незаконного пересечения границы был задержан экс-голкипер Динамо Артур Рудько.
- Экс-звезда Динамо и сборной Украины Денис Гармаш пополнил ряды ВСУ в ноябре 2025 года. Полузащитник самостоятельно выбрал подразделение для службы.
- Ранее мобилизовали защитника Хуста Николая Сираша, игрока Подолья Евгения Корохова. Также сообщалось о отправлении в ТЦК Романа Гагуна. Экс-футболист Кудривки должен был сыграть матч 1-го тура в УПЛ.