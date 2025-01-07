Опытный лидер Динамо вернулся к тренировкам

Киевское Динамо начало подготовку ко второй части сезона-2024/2025. Команда под руководством Александра Шовковского проводит зимние тренировочные сборы в Турции.

Уже 10 января динамовцы проведут свой первый товарищеский матч против немецкого Магдебурга. Накануне спарринга из расположения киевлян прилетели позитивные новости.

Стоит внимания Динамо может заключить контракт с защитником сборной Украины

Залечил травмы

В тренировочный процесс "бело-синих" вернулся опытный ветеран команды Андрей Ярмоленко. 35-летний правый вингер впервые вернулся на футбольное поле с 10 ноября 2024-го года. Именно тогда в последний раз Ярмоленко играл за Динамо в матче УПЛ против житомирского Полесья, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Динамо.

До этого Андрея беспокоила травма подколенного сухожилия. Поэтому в текущем сезоне-2024/2025 Ярмоленко принял участие лишь в 16-ти матчах Динамо, в которых забил 5 голов.

Сейчас у киевлян запланированы четыре спарринга на сборах в Турции. Кроме матча против Магдебурга на Динамо ждут встречи против румынского ФКСБ (12 января), польского Видзева (13 января) и болгарского ЦСКА 1948, который состоится 16 января.

К слову. Вместе с командой на сборах в Турции проходит просмотр защитник Руха Богдан Слюбик. Если футболист зарекомендует себя перед тренерским штабом киевлян, то заключит контракт со столичным грандом.

Уже 21 января Динамо сыграет матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого Галатасарая, который не будет иметь никакого турнирного значения для динамовцев. Команда Александра Шовковского досрочно вылетела из еврокубков. Также 30 января "бело-синие" встретятся в последнем туре ЛЕ-2024/2025 с РФШ.