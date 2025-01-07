Поговаривали, что после слияния несколько игроков Руха перейдут в Карпаты. На других же могут претендовать другие клубы.
Интересно Дорогое удовольствие: сколько стоило объединение Карпат и Руха – СМИ
Сыч может пойти на повышение
Одним из самых обсуждаемых игроков Руха стал фланговый защитник Алексей Сыч, который солидно прибавил в игре в последнее время. Это даже заметили в лагере национальной сборной Украины, за которую 23-летний футболист дебютировал в ноябре 2024-го года.
В СМИ есть немало информации, что за талантливого защитника борются два клуба – Карпаты и Динамо. Ранее сообщалось, что Сыч отказался от просмотра в столичном гранде, на который поехал его одноклубник Богдан Слюбик.
После чего были слухи, что после такого отказа Алексей подпишет контракт со "львами". Однако 6 января снова появилась информация о трансфере правого защитника в команду Александра Шовковского, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
Пока никакого официального подтверждения со стороны киевского клуба об этом возможном трансфере нет.
Что известно об Алексее Сыче
- Воспитанник львовских Карпат, который в 2020-м году перебрался в Рух-2.
- После чего был арендован Карпатами Галич, откуда вернулся в структуру "желто-черных" 31 декабря 2020-го года.
- За основную команду Руха играл с 1 июля следующего 2021-го года.
- Есть в карьере Сыча зарубежный опыт. С сентября 2022-го по конец июня 2023-го годов выступал в аренде в бельгийском Кортрейке (17 поединков: гол и 2 результативные передачи).
- В футболке Руха провел 65 матчей, в которых отметился голом и 6 ассистами.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.