Подейкували, що після злиття декілька гравців Руха перейдуть у Карпати. На інших же ж можуть претендувати інші клуби.

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Сич може піти на підвищення

Одним із найбільш обговорюваних гравців Руха став фланговий захисник Олексій Сич, який солідно додав у грі останнім часом. Це навіть помітили у таборі національної збірної України, за яку 23-річний футболіст дебютував у листопаді 2024-го року.

У ЗМІ є чимало інформації, що за талановитого захисника борються два клуби – Карпати та Динамо. Раніше повідомлялось, що Сич відмовився від перегляду у столичному гранді, на який поїхав його одноклубник Богдан Слюбик.

Після чого були чутки, що після такої відмови Олексій підпише контракт із "левами". Однак 6 січня знову з'явилась інформація про трансфер правого оборонця у команду Олександра Шовковського, пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Наразі жодного офіційного підтвердження з боку київського клубу про цей можливий трансфер немає.

Що відомо про Олексія Сича