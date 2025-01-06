За інформацією ТаТоТаке, складне фінансове становище змусило власника "жовто-чорних" Григорія Козловського звернутися з пропозицією про об'єднання до прямого конкурента – президента Карпат Володимира Матківського. За своє дітище Козловський отримає кругленьку суму, пише 24 Канал.

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Скільки Козловський заробив на об'єднанні клубів

Угода між власниками клубів орієнтовно оцінюється приблизно у 15 мільйонів у валюті. Саме таку суму отримає Козловський за об'єднання. Точні цифри відомі лише учасникам угоди.

Крім того, Рух отримає процент від майбутнього продажу гравців, які перейдуть до Карпат. "Леви", окрім футболістів, отримають у своє розпорядження чудову інфраструктуру "жовто-чорних".

"Рух" зосередиться на вихованні футболістів у власній академії, які будуть поповнювати головну команду Львова.

Нагадаємо, що після осінньої частини чемпіонату Карпати та Рух розташувалися поруч у турнірній таблиці. Команда Лупашка займає шосту сходинку, а підопічні Пономарьова – сьому.

Взимку Карпати очікують значний десант з Руху. За інформацією інсайдерів, "зелено-білих" поповнять Ілля Квасниця, Олексій Сич, Олег Федор, Марко Сапуга та Євгеній Пастух. Це ще не остаточний перелік, який може розширитися влітку.