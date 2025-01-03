Колишній форвард Карпат Іван Гецько розкритикував об'єднання команди з Рухом. Легендарний футболіст переймається через зникненням самобутнього колективу, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Гецько: Все розвалиться і на цьому закінчиться

На думку Гецька, причиною закриття проєкту стали фінансові проблеми власника Руху. Тож тепер він не очікує нічого хорошого.

Хотіли бачити Рух у Лізі Європи, і щоб він регулярно грав у єврокубках, а тепер взяли і просто розвалили команду. Рух мені дуже подобався. Дуже. Хороша у клуба є і дитяча школа,

– зазначив Гецько.

У спільній заяві клубів йшлося, що академія Руху продовжить існування. Однак і в цьому питанні Гецько висловив скептицизм.

"І хоча власник Руху стверджує, що вона продовжуватиме функціонувати під його орудою, це все під питанням. Посудіть самі: для чого утримувати футбольну школу, якщо головної команди, куди мали б віддавати її вихованців, не існуватиме? Віддавати у Карпати?

У цього клубу є своя школа, і мені здається, що в ньому у першу чергу орієнтуватимуться на своїх, ніж на випускників Руху. Тож мені здається, що все розвалиться і на цьому закінчиться", – сказав Гецько.

Нагадаємо, що Карпати та Рух оголосили про об'єднання 31 грудня 2024 року. Проте УПЛ ще не отримала жодних документів.

Очікується, що клуби остаточно домовляться перед початком наступного сезону. Однак вже взимку низка лідерів Руху перейдуть у Карпати.