В Українській Прем'єр-Лізі з наступного сезону очікуються серйозні зміни. На початку 2025 року Карпати та Рух оголосили про об'єднання в одну команду.

До теми Львівські Карпати та Рух об'єднаються в один клуб: сенсаційна заява

Без відома УПЛ

Клуби вирішили створити одну сильну команду для Львова з сезону 2025-2026. Втім наразі сторони оголосили про це лише на своїх офіційних сайтах.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Трибуну, в УПЛ досі не знають про намір львів'ян об'єднатися в один клуб. В Лізі запевнили, що не отримали жодного офіційного звернення ані з боку Карпат, ані з боку Руху про злиття команд.

Відзначимо, що з сезону 2025-2026 нова команда буде виступати під брендом "Карпати". У свою чергу на базі Руха буде функціонувати академія львів'ян.

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Відзначимо, що до 2020 року Карпати були постійним учасником елітного дивізіону чемпіонату України (за винятком двох сезонів з 2004 по 2006 роки). За цей час "зелені леви" виграли один раз бронзу УПЛ та двічі виходили у фінал Кубка.

Що стосується Руха, то команда виступає в УПЛ з 2020 року. Найкращим показником було шосте місце у сезоні 2023-2024. У поточному сезоні "жовто-чорні" йдуть сьомими, тоді як Карпати – шостими.