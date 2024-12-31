Злиття двох елітних команд Львова відбудеться влітку наступного року. Поточний чемпіонат команди дограють окремо, пише 24 Канал.

До теми Львівські Карпати та Рух об'єднаються в один клуб: сенсаційна заява

Топове підсилення Карпат

За інформацією ТаТоТаке, Рух дограватиме сезон-2024/25 без особливих завдань. Тож взимку кілька лідерів "жовто-чорних" можуть посилити головну команду Львова.

Це допоможе розв'язати кадрові проблеми Карпат та дозволить боротися команді Лупашка за високі місця в УПЛ.

Серед прізвищ називають вінгера Іллю Квасницю, півзахисника Олега Федора та форварда Ігоря Краснопіра. Також потенційними новачками Карпат можуть стати Роман Дідик, Віталій Роман, а також Євгеній Пастух. Це дозволить "зелено-білим" якісно закрити проблемні позиції.

Зазначимо, що клуби домовилися про об'єднання заради створення у Львові суперкоманди, яка регулярно гратиме у єврокубках. Рух повністю зосередиться на вихованні талантів у своїй академії.

Зазначимо, що на зимову перерву Карпати пішли на шостому місці, маючи 24 бали у 17 поєдинках. Рух завершив першу частину чемпіонату на сьому позиції. У команди Віталія Пономарьова 23 залікові пункти у 17 матчах.