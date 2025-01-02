Вже відомо, що деякі гравці основи Руха вже найближчого трансферного вікна підпишуть контракти із Карпатами. Також деякі футболісти перейдуть в інші клуби, а "жовто-чорні" дограють сезон-2024/2025 переважною більшістю юнаків, не ставлячи перед собою жодних завдань.

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Пономарьов про своє майбутнє після злиття клубів

Наразі невідомо, хто із працівників "жовто-чорних" стане частиною "зелено-білих". Те саме стосується нинішнього тренерського штабу Руха. Головний тренер Руха Віталій Пономарьов оцінив своє майбутнє та своєї команди після такого злиття в один великий клуб, пише 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Наставник не знає, чи буде у майбутньому працювати у структурі "левів".

Важко сказати про майбутнє. Тут не знаєш, як розгортатимуться події після старту другої частини чемпіонату УПЛ, тому не знаю, що буде зі мною через пів року. Знаю точно, що Рух дограє до кінця сезону, що треба вже в січні подбати про заміну тим моїм підопічним, які продовжать кар'єру в інших командах, зокрема, у Карпатах. Тут я розраховую на кількох лідерів друголігового Руха-2 і молодіжного складу U-19,

– розповів Пономарьов.

Цікаво, що у ЗМІ була інформація, що деякі гравці Руха із соцмереж дізнались про таке рішення керівництв обох клубів.

Довідка. У рамках 25-го туру УПЛ-2024/2025 відбудеться прощальне львівське дербі Карпати – Рух.

Нагадаємо, що на зимову перерву Карпати та Рух пішли сусідами у турнірній таблиці. "Леви" за 17 турів набрали 24 бали та зайняли 6-те місце, а команда Пономарьова – 23 очки та 7-ма позиція.