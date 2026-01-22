"Худший тренер в карьере": Ярмоленко дал оценку наставнику Динамо

Один из лучших бомбардиров в истории Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к завершению карьеры игрока. Вингер за долгие годы в футболе работал с разными коучами –но одного оценил разгромно.

О своем опыте работы с тренером, которого Андрей считает худшим, он рассказал польским блогерам из ютуб-проекта Meczyki.

Кого Ярмоленко считает своим худшим тренером?

Поляки спросили у футболиста, что он думает об их соотечественнике, ассистенте наставника киевлян Мацее Кендзереке. Андрей неожиданно ответил, что это худший тренер за всю его карьеру.

Однако оказалось, что это просто шутка, а настоящее мнение Ярмоленко о коуче сугубо положительное.

С ним очень интересно работать. Он огромный профессионал, мы с ним много говорим о футболе, тактике. Лучше всего то, что он не только хороший специалист, но и замечательный человек,

– сказал Ярмоленко.

Кто такой Мацей Кендзерек?

Поляк является тем довольно редким случаем, когда человек начинает тренерскую деятельность в футболе, не имея за плечами опыта выступлений в роли игрока.

45-летний коуч в основном работал ассистентом, но был и главным тренером – в клубе Экстраклясы Радомяк из города Радом. Впоследствии его пригласили в Динамо.

После отставки Александра Шовковского Кендзерек остался в штабе уже нового тренера, Игоря Костюка. В клубе он отвечает за отработку стандартных положений и аналитику.

Какие достижения Андрея Ярмоленко?