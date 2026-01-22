"Худший тренер в карьере": Ярмоленко дал оценку наставнику Динамо
- Андрей Ярмоленко шутливо назвал Мацея Кендзерека худшим тренером, но на самом деле оценил его как профессионала и замечательного человека.
- Кендзерек, не имея опыта игрока, работал тренером в Польше и сейчас отвечает за стандартные положения и аналитику в Динамо.
Один из лучших бомбардиров в истории Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к завершению карьеры игрока. Вингер за долгие годы в футболе работал с разными коучами –но одного оценил разгромно.
О своем опыте работы с тренером, которого Андрей считает худшим, он рассказал польским блогерам из ютуб-проекта Meczyki.
Кого Ярмоленко считает своим худшим тренером?
Поляки спросили у футболиста, что он думает об их соотечественнике, ассистенте наставника киевлян Мацее Кендзереке. Андрей неожиданно ответил, что это худший тренер за всю его карьеру.
Однако оказалось, что это просто шутка, а настоящее мнение Ярмоленко о коуче сугубо положительное.
С ним очень интересно работать. Он огромный профессионал, мы с ним много говорим о футболе, тактике. Лучше всего то, что он не только хороший специалист, но и замечательный человек,
– сказал Ярмоленко.
Кто такой Мацей Кендзерек?
Поляк является тем довольно редким случаем, когда человек начинает тренерскую деятельность в футболе, не имея за плечами опыта выступлений в роли игрока.
45-летний коуч в основном работал ассистентом, но был и главным тренером – в клубе Экстраклясы Радомяк из города Радом. Впоследствии его пригласили в Динамо.
После отставки Александра Шовковского Кендзерек остался в штабе уже нового тренера, Игоря Костюка. В клубе он отвечает за отработку стандартных положений и аналитику.
Какие достижения Андрея Ярмоленко?
По данным Transfermarkt, Андрей Ярмоленко провел за Динамо 413 матчей и забил 161 гол во всех турнирах.
Кроме киевлян, вингер поиграл за дортмундскую Боруссию, английский Вест Хэм и Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов.
В сборной Украины Андрей является вторым бомбардиром за всю историю, уступая Андрею Шевченко лишь двумя забитыми мячами.