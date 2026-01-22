"Найгірший тренер в кар'єрі": Ярмоленко дав оцінку наставнику Динамо

Один з найкращих бомбардирів в історії Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко близький до завершення кар'єри гравця. Вінгер за довгі роки у футболі працював з різними коучами – але одного оцінив розгромно.

Про свій досвід роботи з тренером, якого Андрій вважає найгіршим, він розповів польським блогерам з ютуб-проєкту Meczyki.

Кого Ярмоленко вважає своїм найгіршим тренером?

Поляки запитали у футболіста, що він думає про їхнього співвітчизника, асистента наставника киян Мацея Кендзьорека. Андрій несподівано відповів, що це найгірший тренер за всю його кар'єру.

Проте виявилося, що це просто жарт, а справжня думка Ярмоленка про коуча суто позитивна.

З ним дуже цікаво працювати. Він величезний професіонал, ми з ним багато говоримо про футбол, тактику. Найкраще те, що він не тільки хороший спеціаліст, а й чудова людина,

– сказав Ярмоленко.

Хто такий Мацей Кендзьорек?

Поляк є тим доволі рідкісним випадком, коли людина розпочинає тренерську діяльність у футболі, не маючи за плечима досвіду виступів в ролі гравця.

45-річний коуч здебільшого працював асистентом, але був і головним тренером – у клубі Екстракляси Радомяк з міста Радом. Згодом його запросили у Динамо.

Після відставки Олександра Шовковського Кендзьорек залишився у штабі вже нового тренера, Ігоря Костюка. У клубі він відповідає за відпрацювання стандартних положень і аналітику.

