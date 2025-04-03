Лидер Динамо наехал на фаната во время матча Кубка Украины: видео неприятного разговора

В среду, 2 апреля, Динамо сыграло против Руха в четвертьфинале Кубка Украины-2024/2025. "Бело-синие" с минимальным счетом победили львовский клуб и пробились в следующий раунд турнира.

Андрей Ярмоленко начал кубковый поединок со скамейки запасных. Ветеран столичного клуба появился на поле на 70-й минуте, заменив Максима Брагару, сообщает 24 канал.

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Что разозлило Ярмоленко

Во время разминки Андрей Ярмоленко пообщался с юным болельщиком на трибунах. Разговор между 35-летним полузащитником Динамо и фанатом был довольно неприятным.

Лидер "бело-синих" был недоволен тем, что фанат назвал его "Ярмола". Хавбек заметил, что между ним и болельщиком большая разница в возрасте.

Смотри, тебе сколько лет? 14? А мне 35. Я старше тебя на сколько лет? Посчитай, на 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола,

– сказал Ярмоленко.

Видео разговора Ярмоленко с болельщиком:

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл в 24 матчах за Динамо в официальных турнирах. На счету ветерана "бело-синих" семь забитых голов и одна результативная передача.